Хороскоп: Близнаците получават романтика, скорпионът прави планове

ОВЕН

Днес няма да получите необходимата ви подкрепа, но малко по-късно ще разберете, че хората около вас са имали основания да се съмняват в успеха на начинанията ви, затова не бързайте да се ядосвате. Вероятни са интересни запознанства, но се опитайте да не се доверявате на първото впечатление.

ТЕЛЕЦ

Днес нещата ще се случват по-бавно, отколкото бихте искали и това ще ви изнерви. Възможно е да възникнат разногласия с близки хора поради неприятна ситуация или злощастно стечение на обстоятелствата. Можете да правите малки отстъпки, но ако пожертвате интересите си, ще съжалявате.

БЛИЗНАЦИ

Малко вероятно ще е днес да се занимавате само с едно нещо и ще трябва много добре да организирате времето си, за да се справите с всичко, което сте си наумили. По-добре ще е да не планирате дълги пътувания или изморителни дейности за вечерта. Денят може да донесе и нова романтична връзка.

РАК

Денят ще е добър да се заемете с нещо ново, но ще изпитвате съмнения дали ще се справите. Шансовете за постигане на успех са много високи, така че не се отказвайте, ако възникнат трудности. Винаги ще се намерят хора, които ще са готови да ви помогнат и посъветват.

ЛЪВ

Възможно ще е днес да имате повече грижи от обикновено и умението да управлявате правилно времето си ще бъде важно. Хората наоколо не винаги ще са съгласни с това как подреждате приоритетите си, но едва ли някой ще се намеси и спори с вас. Интуицията ще ви подскаже как да действате.

ДЕВА

Денят ще е идеален за занимаване с по-сериозни неща, които изискват внимание и спокойна атмосфера. Не пропускайте възможността да покажете на какво сте способни. Не оказвайте натиск върху другите, но не им позволявайте да се намесват в делата ви. По-добре е да отложите обсъждането на семейните въпроси.

ВЕЗНИ

Добре ще е днес да смените обстановката. Денят ще е идеален за кратко пътуване, но трябва да се заемете по-сериозно с подготовката за него. Обмислете добре маршрута и не забравяйте да вземете всичко, което може да ви потрябва. Не обсъждайте важни въпроси – това може само да развали настроението ви.

СКОРПИОН

Денят ще е подходящ да правите планове за бъдещето. Дори смелите и амбициозни идеи рано или късно ще бъдат реализирани. Възможно е да получите важна и полезна информация. Въпреки голямото натоварване, опитайте се да посветите време на семейството и почивката.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще се чувствате доста неуверени, затова не бързайте да се ангажирате със сериозни задължения или да давате обещания, които няма да е лесно да изпълните. Не са изключени напрегнати моменти в общуването с близък човек. Всичко ще се нареди бързо, ако подходите с хумор към случващото се.

КОЗИРОГ

Денят ще бъде благоприятен за започване на някои по-мащабни проекти в дома. Понякога ще ви бъде трудно да се разбирате с любимите хора и ще трябва да положите доста усилия, за да ги убедите в идеите си. Слушайте интуицията си. Вечерта може да донесе добри новини.

ВОДОЛЕЙ

Благодарение на своята решителност и енергия ще се справите с всичко, което сте планирали и никакви трудности и пречки няма да ви спрат. Ако е възможно, избягвайте пътуване. Може да има забавяне и дребни неприятности по пътя, които ще са незначителни, но досадни.

РИБИ

Денят не се очертава много приятен от гледна точка на комуникацията. Възможни са дребни разногласия у дома. Ако сте търпеливи и толерантни ще успеете да избегнете конфликт. По-добре ще е да отложите трудните разговори и обсъждането на финансови въпроси.

Източник: Марица

