Голямо щастие за Христо Пъдев

Христо Пъдев и Цветина Петрова разказаха в "COOLt" за балансирането между семейния им живот и актьорската игра.

Сега те ще ходят към родния край на Пъдев - Павел баня, а после ще пътуват и до Брезник, при бабите на Цветина. Децата им много се вълнували, че всички ще са заедно.

Пъдев призна, че е с много натоварен график, но не се оплаква. Жена му основно се грижи за децата.

В един момент Петя Дикова подхвърли, че те нямат официален брак, но е научила, че ще има промяна в тази насока. Цветина Петрова реагира малко остро с въпрос "От къде разбрахте?".

Пъдев обаче потвърди, че след като са 8 години заедно, ще вдигат сватба през лятото, но няма да кажат къде.

