East Plaza Hotel отбеляза първата си годишнина като нова lifestyle дестинация в София

На 7 октомври 5-звездният хотел отпразнува първата година от създаването си с елегантно black & gold събитие, мода, музика и специални гости от света на бизнеса, изкуството и шоубизнеса.

East Plaza Hotel организира бляскава вечер, посветена на градския начин на живот, стила и преживяванията в компанията на свои партньори, приятели и популярни лица от обществения живот в София.

Разположен на бул. „Цариградско шосе“ № 28, на входа на столицата, East Plaza Hotel съчетава луксозно настаняване, съвременен дизайн, гастрономия, wellness и пространства за срещи и събития. Концепцията му излиза отвъд традиционното разбиране за хотел, позиционирайки го като място за градски преживявания, социални срещи и специални поводи.

Част от многофункционалния комплекс East Plaza, отличен с наградата „Сграда на годината 2024“, хотелът предлага панорамни гледки към София и планината Витоша, превръщайки градската среда в естествена част от преживяването на своите гости.

Една вечер, посветена на стила и градския живот

Първата годишнина на East Plaza Hotel беше отбелязана с елегантно събитие в черно и златно - цветове, които зададоха визуалния тон на вечерта и подчертаха съвременния характер на хотела.

Гостите бяха посрещнати с пенливо вино от SuperWine поднесено върху леден блок, робот-сервитьор, тематични сладкиши от 100 грама сладки, нежна декорация от Alegria Wedding и жива музика в изпълнение на цигулка от Flowless Trio. Водеща на вечерта беше Весела Мангейна. Програмата продължи с представяне на генералния мениджър Мартина Божанска и специално видео, проследяващо пътя на East Plaza – от строителството до създаването на хотела и първата му година.

Модата и музиката бяха сред акцентите на вечерта. Гостите се насладиха на модно ревю с модели на Стоян Радичев и Мила Захариева, президент на International Fashion Connection, с елегантна визия от DVizio Academy. Следваше концерт на популярния гръцки изпълнител Kyriacos Georgiou.

Сред специалните моменти бяха още организираните обиколки на хотела, които дадоха възможност на гостите да открият неговите пространства и да се запознаят отблизо с концепцията му. Във фойето на хотела имаше множество малки изненади - тест на най-новите китайски автомобили Zeekr, авторска изложба на картини, фотобудки, дигитални решения, signature коктейли.

Събитието събра представители на бизнеса, популярни изпълнители, актьори, спортисти, телевизионни лица и инфлуенсъри. Сред гостите на празника бяха:

Певицата Ирра, продуцентът и актриса Деси Тенекеджиева, продуцентът Андрей Арнаудов, телевизионният водещ Ники Кънчев, актрисата Аня Пенчева и дъщеря й Петя Дикова, годеницата на Димитър Рачков - Виктория Кузманова, водещата Меги Димчева, инфлиенсърите Елизабет Методиева, Стефи & Стан, Галя Симеонова, Петя Григорова, Анатоли Попов, Моника Александрова, Теа Де Анджелис и много други.

„Първата година на East Plaza Hotel беше време на усилена работа, развитие и изграждане на отношения, основани на доверие. За нас е важно East Plaza да бъде не просто място за настаняване, а пространство, в което хората се срещат, споделят специални моменти и създават спомени. Искаме да предложим цялостно преживяване - от атмосферата и дизайна до гастрономията, събитията и личното отношение. Благодарни сме на нашите гости, партньори и екип, които са част от тази история още от самото начало“, сподели Мартина Божанска, генерален мениджър на East Plaza Hotel.

Повече от хотел – lifestyle преживяване в София

Със своята концепция East Plaza Hotel обединява различни елементи на съвременния градски живот. Той е място както за международни гости и бизнес пътувания, така и за срещи с приятели, специални поводи, гастрономически преживявания и събития.

Хотелът разполага със 147 луксозни стаи и апартаменти, чиито панорамни френски прозорци разкриват гледки към града и Витоша. Конферентният център разполага със 7 модерно оборудвани зали с общ капацитет до 570 души, съчетаващи естествена светлина, съвременна техника и гъвкави възможности за организиране на събития с различен мащаб.

Градска енергия и време за себе си

Възможностите за пълноценно преживяване се допълват от спортния и уелнес комплекс „Орбита“, разположен на площ от близо 3000 кв. м в рамките на многофункционалния комплекс East Plaza.

Поглед към следващата година

Първата годишнина е повод за равносметка, но и отправна точка за следващия етап от развитието на East Plaza Hotel.

С фокус върху качеството на обслужването, индивидуалното отношение и създаването на запомнящи се преживявания, хотелът продължава да развива своята концепция за модерно градско гостоприемство.

East Plaza Hotel – повече от място за престой. Място за преживявания.

Контакти:

Имейл: [email protected]

Телефон: +359 899 999 699

Уебсайт: www.eastplazahotel.com

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 28, София