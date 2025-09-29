Джей Ло каза истината за развода с Афлек

Дженифър Лопес откровено сподели за трансформацията, през която премина след изненадващия си развод с Бен Афлек, съобщи Пейдж Сикс.

„Това беше най-доброто, което ми се е случвало, защото ме промени“, заяви актрисата в интервю за „Sunday Morning“ на Си Би Ес Нюз, докато разказваше как е успяла да балансира семейния си живот след раздялата им през 2024 г.

„Не ме промени, а ми помогна да израсна по начин, от който имах нужда, и да стана по-съзнателна за себе си“, уточни тя. „Сега съм различен човек от преди година и половина,“ добави 56-годишната Лопес.

Певицата, известна с хита „On the Floor“, разкри, че снимките на предстоящия ѝ филм „Целувката на паяковата жена“ са били нейно „убежище“ както в най-добрите, така и в най-тежките моменти.

„Всяка минута на снимачната площадка, докато играех тази роля, бях много щастлива“, сподели тя, като допълни, че често се е чувствала „не особено добре“ след завръщане у дома, докато не е научила как да „примирява“ празнотата в себе си.

„Преживяваш го,“ каза още Лопес.

Звездата от „Enough“ заяви, че в момента се намира в „добро място“ и призна, че изминалото лято е било „вероятно най-доброто, което е изпитвала досега“.

„Прекарвах прекрасно. Умея да се наслаждавам повече... Нямам толкова голям натиск,“ отбеляза тя. „Разбрах, че радостта е в живота, в тези моменти и в пълното приемане на всичко, което той ти носи.“

Лопес отдаде признание и на Бен Афлек, 53 г., който е финансирал филма, след като тя му казала, че е „родена“ за ролята на Ингрид Луна.

„Той помогна това да се случи,“ каза актрисата от „Селена“.

През август 2024 г. Лопес подаде документи за развод с актьора от „Не казвай сбогом“, след като двойката се раздели тихо по-рано същата година.

Двамата, които прекратиха първата си годеж през 2004 г., дадоха втори шанс на връзката си през 2021 г. и се ожениха година по-късно.

След раздялата им двамата са били забелязвани заедно и според съобщения остават „в приятелски отношения“.

