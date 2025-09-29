Любопитно

Ето за коя българка пя Роби Уилямс

Коя е мистериозната Гери

Източник: БГНЕС

29 сеп 25 | 20:15
630
Агенция Стандарт

На концерта си в София Роби Уилямс отправи специален поздрав към красиво българско момиче, на което посвети един от най-големите си хитове – "She's the one". Всички се вълнуват от мистериозната Гери.

"Аз съм адвокат по професия и фен на Роби Уилямс от 1996-та година насам. Може би от 20 г. мечтая за този момент", разказва Гергана Балевска пред bTV.

Гери е ходила на 7 концерта на Роби Уилямс в различни европейски градове.

"Вратите на стадиона отвориха към 16 ч., но най-нетърпеливите чакаха още от сутринта. Имаше фенове, дошли от Англия, Германия, Италия и аз", разказва Гери. 

За толкова голямо чакане е необходимо вода, протеинови барчета и голяма доза търпение. 

"Винаги се оглеждам на първия ред да видя най-усмихнатите очи и видях теб, твоите очи се усмихват", каза Роби Уилямс на Гери от сцената, след като посвети песента си на нея. 

Тя искаше да изживее момента без телефон и едва накрая се снима с любимия си изпълнител. 

Гери не е типичният истеричен фен. Тя твърди, че уважава личното пространство на артиста. 

 

Министър взе решение за огромната излагация с Роби Уилямс
29 септември | 13:18
19840

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Любопитно
Коментирай