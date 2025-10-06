Драго Драганов с разтърсващо признание

Легендарният водещ на БНТ Драго Драганов направи разтърсващо признание за живота и кариерата си.

Ето какво написа любимецът на цяла България в своя профил във Фейсбук:

За толкова години… само това! Работата ми. Нищо друго не успях да постигна, да спечеля, да обикна… Работа, работа, работа. Тя ме спасява. Тя ми е смисълът.

Добър вечер, уважаеми зрители. Всичко, което имам в този живот, е щастието да се гледаме право в очите!

Храчките и потупванията по рамото са част от играта. От години не им обръщам никакво внимание. Живея заключен в собствения си свят и единственото, за което се моля, е да не преча на никого и някой ден, като ме няма, да липсвам поне на един-единствен човек.