Всичко се обръща! Истини, промени - съдбата ви кара да пуснете старото

Обърни внимание на всичко, което ти тежи, изтощава те или отдавна чака промяна – защото на 25 април Слънцето влиза в напрегнат аспект с Плутон и натиска болезнено границата между зоната ти на комфорт и онова, което съдбата вече е решила да разклати.

В астрологията квадратите създават напрежение, за да ни извадят от застой. Но този сблъсък е като вътрешно дърпане на въже – между сигурното и онова, което настоява да те промени.

Ако се държиш прекалено здраво за навици, роли, връзки или мисловни модели, които вече не ти пасват – този транзит знае точно къде да натисне. Слънцето в Телец е бавно, устойчиво и практично. То обича стабилността, ценностите, реалните резултати и гради внимателно – тухла по тухла. Но има и сянка: Телецът може да бъде упорит до крайност, отказвайки да помръдне… дори когато сезонът отдавна се е сменил.

От другата страна стои Плутон в Водолей – енергия, която няма нищо общо със застой. Плутон е планетата на властта, трансформацията, края и новото начало, обсесиите и истините под повърхността.

Във Водолей той пренарежда системи, общности, технологии, приятелства и начина, по който мислим като цяло. Това е знак, който иска прогрес – но Плутон не допуска той да е повърхностен.

Когато тези две сили се сблъскат, нещата стават лични. Може да усетиш напрежение около пари, контрол, време, граници или независимост. Скрито напрежение в приятелства може да изплува, а дребни нарушения на рутината да те извадят извън равновесие.

Това напрежение не идва, за да те смаже, а за да освети онова, което вече не може да остане същото.

Ето какво носи сблъсъкът между Слънцето и Плутон за всяка зодия.

Овен (20 март - 19 април)

Проверете портфейла и социалния си кръг, Овни . Финансов въпрос или групова динамика може да достигне точка на напрежение днес. Може би осъзнавате, че плащате повече от вашия дял, носите отговорност за всички останали или подценявате това, което предлагате. Повишете стандартите си и позволете на хората да ви посрещнат там.

Телец (19 април - 20 май)

Погледни се в огледалото и поеми контрола над стаята, Телец. Призван си да намериш баланс между личните си нужди и изискванията на кариерата си. Шеф, клиент или авторитетна фигура може да изпита търпението ти, но всъщност става въпрос за това да се възползваш от силата си. Спри да се свиваш, за да запазиш мира.

Близнаци (20 май - 20 юни)

Доверете се на случващото се зад кулисите, Близнаци . Лично разкритие може да се сблъска с вашата система от вярвания или дългосрочна визия. Може да се откажете от старата си нагласа за една нощ. Това, което някога ви е вдъхновявало, може вече да не ви резонира и това е нормално. Оставете вашата перспектива да се развива.

Рак (21 юни - 21 юли)

Прочетете "дребния шрифт", Рак. Лоялността, споделените ресурси или емоционалните инвестиции биха могли да се превърнат в по-голяма тема от очакваното. Приятел или връзка също биха могли да разкрият скрити мотиви. Пазете енергията си, пазете ресурсите си и не пренебрегвайте червените знаци.

Лъв (22 юли - 22 август)

Избери уважение пред одобрение, Лъв. Напрежението във взаимоотношенията може да се пренесе и в кариерата днес или обратното. Партньор или конкурент може да оспори чувството ти за авторитет. Не е нужно да доминираш в стаята; просто осъзнай стойността си, когато влезеш.

Дева (22 август - 22 септември)

Дева , промени рутината си, преди да те стресира. Работните проблеми, прегарянето или натовареният график те принуждават да преосмислиш ежедневните си навици. Може също да се почувстваш привлечена от по-голям житейски път. Рутината ти трябва да подкрепя мечтите ти, а не да ги задушава.

Везни (22 септември - 22 октомври)

Кажете си какво ви е на ума, Везни. Романтиката, творческото ви изразяване или личната ви радост биха могли да се сблъскат с по-дълбоки страхове, свързани с доверието или уязвимостта, днес. Може би някой иска повече честност, отколкото сте планирали да му дадете. Истинската интимност не оставя място за изява.

Скорпион (23 октомври - 22 ноември)

Пази спокойствието си, Скорпион. Семейни въпроси, житейски ситуации или емоционален багаж биха могли да се сблъскат с динамиката на взаимоотношенията днес. Някой близък може да натисне изключително чувствителен бутон. Вместо да реагираш прекалено, решете какви граници ви носят стабилност сега.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Внимавай с думите си, Стрелец . Разговор, пътуване до работа или новина биха могли да разкрият къде графикът ти вече не е устойчив. Не можеш постоянно да казваш „да“ на всичко и най-накрая осъзнаваш това. Опрости календара си и планирай целенасочено.

Козирог (21 декември - 19 януари)

Козирог , познайте цената на всичко, особено на времето си . Финансите, увереността и самочувствието могат да бъдат обвързани с удоволствие, срещи или навици за харчене днес. Може да осъзнаете, че нещо забавно е станало скъпо по повече от един начин. Приспособете се съответно.

Водолей (19 януари - 18 февруари)

Върни си свободата, Водолей. Твоята идентичност и личният ти живот са в противоречие днес. Може би семейните очаквания, условията на живот или миналото внезапно възпрепятстват растежа ти. Позволено ти е да станеш някой нов, дори ако другите се нуждаят от време, за да наваксат.

Риби (18 февруари - 20 март)

Слушайте тялото си, Риби. Днес поради стрес или изтощение може да изплуват психическо претоварване, тайни или неизказано напрежение. Ако сте се борили с дискомфорт, днес ви е зов за събуждане. Починете си, пренастройте се и спрете да носите това, което не е ваше.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com