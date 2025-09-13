Денят, в който пръстов отпечатък промени света

13 септември 1902 г. остава в историята като денят, в който криминалистиката направи гигантска крачка напред

За първи път във Великобритания пръстов отпечатък е използван като доказателство в съдебен процес – събитие, което променя завинаги начина, по който се разкриват престъпления.

Престъпление, запечатано в историята

Случаят се развива в английския град Епсъм. Мъж, заподозрян в кражба, твърди, че никога не е бил съден и че няма нищо общо с престъплението. Но полицията има ново оръжие – дактилоскопията. Отпечатък, открит на мястото на престъплението, съвпада с този на задържания. Така се доказва, че той е рецидивист на име Бенджамин Браун от Бирмингам, с множество предишни присъди.

Когато му съобщават това, той процежда през зъби: „Проклети отпечатъци, знаех си, че въпреки променената ми самоличност някога ще ме провалят.“ С тези думи Браун не само признава вината си, но и неволно потвърждава ефективността на новия метод.

Какво прави пръстовите отпечатъци толкова надеждни?

Пръстовите отпечатъци са уникални за всеки човек – дори еднояйчни близнаци не споделят еднакви папиларни линии. Те не се променят с възрастта и не могат да бъдат трайно заличени. Именно тази устойчивост ги прави безценен инструмент за идентификация.

Още през 1894 г. в Англия започва да се въвежда регистрацията на отпечатъци за престъпници, но едва през 1902 г. те са използвани като основно доказателство в съдебен процес.

От скептицизъм до революция

Първоначално методът е посрещнат с недоверие. Мнозина се съмняват, че „някакви линии по кожата“ могат да осигурят сигурност в правосъдието. Но успехът на случая в Епсъм променя това. Скоро след него дактилоскопията се разпространява из цяла Европа и става стандартна практика в криминалните разследвания.

Наследството на 13 септември

Днес, повече от век по-късно, пръстовите отпечатъци са неразделна част от криминалистиката. Те се използват не само за разкриване на престъпления, но и за контрол на достъпа, биометрична идентификация и дори в смартфоните ни.

Историята на Бенджамин Браун и неговия „проклет отпечатък“ е не просто любопитен епизод – тя е символ на научния прогрес, който поставя справедливостта на по-сигурна основа.

