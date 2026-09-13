Денят, в който пръстов отпечатък промени света
Историята на Бенджамин Браун и неговия „проклет отпечатък“
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Историята на Бенджамин Браун и неговия „проклет отпечатък“
Още в древен Китай отпечатъкът се е равнявал на подпис, днес могат да разберат по него пушил ли си ганджа
Не са съгласни с пръстовия отпечатък. Още 55 млн. за направления Докторите отрязаха здравната каса за национален рамков договор. Българският лекарски...
Пациентът ще задейства с пръста си уникален личен идентификационен код, а няма да оставя пръстов отпечатък. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК по по...
Догодина пациентите ще влизат в болница само с пръстов отпечатък. Това заяви здравният министър Петър Москов пред Нова тв вчера. Депутатите от управля...
"До края на януари в болниците и аптеките ще бъде въведен персонален пръстов идентификатор. Всеки здравноосигурен пациент ще има такъв и само така ще...