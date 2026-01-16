Асен Блатечки призна за Елеонора

Асен Блатечки направи емоционално признание за своята половинка.

„Елеонора е жената на живота ми. Постепенно го разбрах. Харесах я още като я видях, но не съм си представял, че ще стане жената на живота ми", сподели актьорът. Той разкри, че двамата са се запознали в интернет. „Видях, че ми е пратила покана за приятелство, разгледах ѝ снимките и си казах: „Баси яката мацката", каза Блатечки с усмивка в "Преди обед".

По думите му общите им интереси бързо ги сближили. „Ние се кефим на една и съща музика и филми. Хубаво е, когато срещнеш човек с общи интереси и много се радвам, че не е актриса", допълни той.

В разговора Асен Блатечки сподели и за професионалните си предизвикателства. „Двете ми предложения за роли бяха за филми в Италия", разкри актьорът, като призна, че не всички образи му идват лесно. „Много ми е трудно в кариерата ми да изиграя селянин. Цялата ми рода е родом от София и ми е трудно да се преобразя като човек от малко село", обясни той.

Блатечки засегна и темата за родителството, като подчерта, че според него най-важното е детето да бъде насочвано към това, което обича. „Като родител трябва да насочваш детето си към това, което обича. Няма как, ако не харесва математиката, да го караш да учи и да го записваш на частни уроци. Ако му се отдава и харесва футбола, го запиши на тренировки", каза актьорът.

С думите си Асен Блатечки показа както професионалната, така и личната си страна, подчертавайки, че любовта, общите интереси и разбирането са ключът към стабилната връзка.

