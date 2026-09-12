Асен Блатечки призна за Елеонора
По думите му общите им интереси бързо ги сближили
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По думите му общите им интереси бързо ги сближили
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В „Залог“ на режисьора Светослав Овчаров ще гледаме Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков
Актьорът направи голяма промяна
Актьорът живее с банкерката Елеонора
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Двойката е по-близка от всякога, въпреки слуховете, че двамата са се разделили
Лентата „Заведи ме вкъщи“ събира цяла плеяда български звезди, сред които Асен Блатечки, Койна Русева, Китодар Тодоров и Антон Радичев
Актьорът винаги е твърдял, че няма жена, която да го изнуди да каже "да"
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Актьорът разказва за тяхните таланти
Елеонора Янакиева може да стане първата законна съпруга на актьора режисьор
Актьорът и новата му половинка наскоро двамата се завърнаха от романтичен воаяж
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Ще сключи ли брак актьорът
Кой още е с нея
Любимият актьор сияе от щастие
"Клетката" стартира на 29 септември