Анджелина Джоли смая всички. Тотална промяна (Снимки)

Холивудската актриса Анджелина Джоли се появи с нов цвят на косата във Венеция. Това съобщава Vogue, цитирано от vesti.bg

Актрисата промени имиджа си - косата ѝ стана няколко нюанса по-светла. Тя се появи в бежов тренчкот с къси ръкави, широки черни панталони и ботуши на ток. Визията ѝ беше завършена със слънчеви очила. Актрисата отлетя за Италия за филмовия фестивал във Венеция.

Angelina Jolie turned the closet staple on its head with the surprising short sleeve, ending just above her elbows. https://t.co/ROCsnzXo9x