Вселената дава торба с пари на 3 зодии до края на лятото

Краят на лятото обещава да бъде особено щедър.

Астрологичните събития от този период ще донесат нови възможности за растеж, стабилност и финансово благополучие. Според експерта Макайла Макрей три знака от зодиака ще бъдат особено щастливи. Те ще се окажат в центъра на благоприятни транзити и ще могат наистина да усетят подкрепата на Вселената, пише Parade.

Рак

От 25 август, когато Венера премине в знака Лъв, Раците ще усетят дългоочаквано облекчение и прилив на радост. Тази планета ще изпълни паричния им сектор с хармония и топлина, отваряйки пътя към финансови възможности. Възможни са успешни сделки, изгодни договори и подкрепа от партньори, което ще бъде истински дар от съдбата. В края на лятото Раците трябва да бъдат особено отворени за нови връзки и предложения. Те могат да донесат не само печалба, но и вътрешно удовлетворение.

Лъв

За Лъвовете август ще бъде повратна точка в сферата на доходите. На 23-ти Уран активира новолунието в Дева, влияейки на втория ви дом - зоната на парите, собствеността и ресурсите. Това е чудесно време да търсите нови източници на доходи. Могат да бъдат от кариерни възможности до неочаквана работа на непълен работен ден. За да влязат в живота обаче свежи перспективи, Лъвовете ще трябва да се откажат от миналото и да се отърват от ограничаващи фактори. Две седмици след новолунието може да ви се отдаде неочакван финансов пробив или брилянтна идея, която ще промени обичайния ход на нещата.

Дева

От 22 август, с началото на вашия астрологичен сезон, Девите ще се чувстват уверени и силни вътрешно. Слънцето във вашия знак ще изясни всичко, което преди това ви е пречило да продължите напред и ще ви даде ясно разбиране за вашите цели. Този период ще бъде време на обновление: нови планове, смели проекти и готовност за сериозни постижения ще отворят пътя към финансови постижения. По-близо до рождения ви ден ще почувствате желание да мечтаете смело и ще разполагате с реални ресурси, за да осъществите тези мечти.

