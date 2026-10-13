Анджелина Джоли разпродава именито си. Иска нов живот

Анджелина Джоли продаде имението си в Лос Анджелис за 24,75 милиона долара и направи още една крачка към новия начин на живот, който планира след развода с Брад Пит. Сделката, потвърдена от списание „People“, е свързана с намерението на актрисата да прекарва повече време извън САЩ, да пътува и да не се обвързва с едно постоянно местожителство.

Джоли обяви луксозния имот в престижния квартал Лос Фелис за продажба през май, като първоначалната цена беше 29,85 милиона долара. В крайна сметка тя прие оферта за 24,75 милиона долара. Актрисата купи резиденцията през 2017 г. за 24,5 милиона долара – година след раздялата си с Пит.

Имението има шест спални, десет бани, басейн и къща за гости. То е било собственост на легендарния холивудски режисьор Сесил Б. ДеМил и през последните години се превърна в основен дом на Джоли и децата ѝ.

В интервю за „The Hollywood Reporter“ през 2024 г. актрисата обясни, че остава в Лос Анджелис заради обстоятелствата около развода и децата си. Тогава тя заяви, че ще може да напусне града, когато те навършат пълнолетие. През юли близнаците Нокс и Вивиен, най-малките от шестте деца, отпразнуваха своя 18-и рожден ден.

Сега Джоли има по-голяма свобода да избира къде да живее. В последното си интервю за списание „L'Officiel“ тя дори се появи сред кашони за преместване в дома си в Лос Анджелис – знак за предстоящата промяна.

Камбоджа остава специално място за актрисата

Джоли не планира непременно да замени Лос Анджелис с друг постоянен дом. Вместо това тя иска да води по-номадски начин на живот, като пътува между различни държави и запази място, където семейството ѝ да съхранява снимки и спомени.

„Бих искала да водя малко номадски начин на живот за известно време“, споделя актрисата.

Сред местата, към които тя е особено привързана, е Камбоджа. Джоли има дом там и от години поддържа тесни връзки със страната чрез хуманитарната си дейност и фондацията „Мадокс“, създадена в чест на най-големия ѝ син. Актрисата възнамерява да прекарва част от годината там и да отделя повече време на благотворителните си инициативи.

Продажбата на имението обаче не означава, че Джоли окончателно се мести в Камбоджа. По думите ѝ планът е по-скоро да има няколко бази и да пътува по-свободно.

Децата постепенно се отказват от фамилията „Пит“

Промените в живота на Джоли съвпадат и с решенията на някои от децата ѝ да се дистанцират от фамилията на баща си.

Захара получи съдебно разрешение да премахне „Пит“ от името си и вече е официално Захара Марли Джоли. Преди нея Мадокс и Шило също се отказаха от фамилията на актьора. Вивиен е предприела стъпки за промяна на името си, а Нокс е използвал фамилията Джоли в дипломата си за завършено средно образование, без това само по себе си да означава юридическа промяна.

Анджелина Джоли и Брад Пит се разделиха през 2016 г., а разводът им беше финализиран през декември 2024 г. Двамата имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шило, Нокс и Вивиен.

След години, белязани от раздялата и съдебните спорове, продажбата на имението бележи нов етап за актрисата, която все по-открито говори за желанието си да живее и работи отвъд границите на САЩ.