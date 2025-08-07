Андрю го закъса. Какво ще реши Уилям

Уилям може да лиши опозорения си чичо принц Андрю от титлите му, когато стане крал на Великобритания, твърди експерт.

Скандалният и изпълнен с гафове живот на херцога на Йорк - от десетките предполагаеми сексуални завоевания до грубия му и вулгарен характер - е описан в откъси от нова книжна поредица.

Книгата на Андрю Лоуни, озаглавена: "Възходът и падението на династията Йорк", също разказва за привидната изневяра на херцога и предположенията, че е злоупотребил с ролята си в Министерството на външните работи, за да увеличи собственото си богатство чрез пътувания, финансирани от данъкоплатците.

Мъчителните разкрития предизвикаха нови въпроси дали херцогът трябва да запази титлите си - но брат му, крал Чарлз III, е малко вероятно да се отклони от известната позиция на майка си "никога не се оплаква, никога не обяснява".

Кралица Елизабет II - както е известно - беше решително мълчалива по всички въпроси, засягащи семейството ѝ, публично.

И кралят последва примера й, водейки битките си с брат си за Кралската ложа зад затворени врати, за да избегне публичното изхвърляне на кралско пране.

Но кралският историк Кристофър Уилсън смята, че тази политика може да бъде изоставена, когато дойде време синът на Чарлз да се възкачи на трона.

Уилям, казва той, би бил по-малко притеснен от краткосрочния скандал, който би могъл да се разрази в опитите за отнемане на титлите на Андрю, отколкото от продължаващите дългосрочни щети за Фирмата, причинени от това, че му е позволено да остане, пише "Дир".

Освен това, твърди Уилсън, механизмът, който позволява на Уилям да отнеме титлите на чичо си, би могъл лесно да бъде въведен чрез Парламента.

Това най-накрая би могло да означава, че съществуващото неофициално освобождаване от длъжност на Андрю е формализирано след години на скандали, поредица от смущаващи скандали.

Той остава изключително непопулярен. Само девет процента от анкетираните от YouGov през второто тримесечие на 2025 г. имат благоприятно мнение за него.

Уилсън, който е и кралски биограф, казва за позицията на Елизабет II "никога не се оплаквай, никога не обяснявай": "Мисля, че до голяма степен Чарлз се е придържал към това като към безопасна политика - в момента, в който започнете да разкъсвате семейството, къде спира това?

"С Уилям подходът ще бъде различен - той има твърди идеи за това как кралското семейство трябва да изглежда в безумния свят на социалните медии, който сега обитаваме, и мисля, че ще бъде безмилостен."

Смята се, че Чарлз се е опитал да се справи с "въпроса за Андрю" в началото на управлението си, но диагнозата му за рак е променила приоритетите му.

Оттогава брат му е замесен в нови скандали. Освен връзките си с педофила Джефри Епстийн, херцогът е бил принуден да отрече, че някога е споделял информация с предполагаем китайски шпионин, който е бил близък съветник в неговите бизнес начинания.

Връзката му с Ян Тенгбо привлече вниманието на британските разузнавателни служби, които трябваше да се свържат с херцога, за да го предупредят, заради опасения, че г-н Тенгбо се опитва да използва кралската си връзка в своя полза.

Кралят оттегли джобните средства на брат си, въпреки че изглеждаше, че се предава във войната за резиденцията на Кралската ложа.

Сега Андрю трябва да поддържа имението с 30 стаи в Уиндзор Грейт Парк за своя сметка - което изглежда е способен да направи въпреки сметката, за която се смята, че ще достигне милиони.

