Абрамович купи райско кътче в Турция. Вдига три имения

Руският милиардер Роман Абрамович е направил нова стратегическа стъпка в портфолиото си от луксозни имоти, като е закупил около 100 декара земя в района на Милас, Югозападна Турция - една от най-живописните точки на Егейското крайбрежие. Имотът се намира в непосредствена близост до световноизвестния курорт Бодрум и включва два частни плажа, съобщава турският вестник „Сьозджу“, цитиран от БТА.

Това е инвестиция, която не просто добавя нова престижна локация към империята на Абрамович, а и повишава международния интерес към турското крайбрежие като дестинация за висок клас недвижими имоти.

Проект, който пази природата: Три къщи върху 100 декара

Според инвестиционния план на милиардера, върху обширния терен ще бъдат построени само три къщи - по една на всеки 30 декара. Това е изключително ниска плътност на застрояване, която цели опазване на природата, минимално въздействие върху околната среда и избягване на обществено напрежение в район, чувствителен към презастрояване.

Турските медии отбелязват, че този подход е пример за новата философия в луксозното строителство: големи терени, малко постройки, максимално запазване на природния ландшафт и създаване на усещане за уединение.

Стратегическа локация до луксозния комплекс „Капланкая“

Преди време Абрамович е търсил земя в Бодрум за строеж на хотелски комплекс. Плановете му обаче се променят, след като вижда „Капланкая“ - луксозен затворен комплекс, разпростиращ се на над 480 декара.

Впечатлен от мащаба, архитектурата и концепцията на комплекса, милиардерът взема решение да закупи големия парцел, разположен непосредствено до него. Това позиционира новата инвестиция в една от най-престижните зони на турското крайбрежие.

Инвестиция, която повишава престижa на Турция

Според турските икономически анализатори, покупката на Абрамович е ход, който ще повиши инвестиционния престиж на Турция. В района на Милас и Бодрум вече се наблюдава ръст на цените на имотите, а присъствието на глобални инвеститори като Абрамович допълнително засилва интереса към региона.

Турция се превръща в предпочитана дестинация за международни инвеститори, които търсят комбинация от природна красота, стабилна инфраструктура и възможности за развитие на луксозни проекти.

Ключови детайли за имота

Площ: около 100 декара

Локация: район Милас, близо до Бодрум

Планирано застрояване: само три къщи

Екстри: два частни плажа на Егейско море

Районът вече се сравнява с Южна Франция, Сардиния и Марбеля, където стойността на къщите достига от 10 до над 100 милиона долара - тенденция, която подсказва какъв потенциал има новата придобивка на Абрамович.