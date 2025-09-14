4 коли, които разделят света. Едни ги боготворят, за други са позор

Има автомобили, които се обсъждат от десетилетия. Някои ги виждат като символ на надеждност, статус или ярък дизайн, докато други ги наричат пълно разочарование, надценяване и главоболие. Такива автомобили не могат да се възприемат неутрално: те разделят шофьорите на два лагера - лоялни фенове и непримирими критици.

BMW X6 - култ към стила или скъпа играчка

Когато се роди X6, публиката ахна. Смелият силует на купето, мощните джанти, агресивният вид на фаровете - всичко показваше, че това е кола за тези, които искат да се откроят. Но веднага се изсипаха въпроси: защо се нуждаем от кросоувър, който има по-малко място в кабината и багажника от X5, а цената е да по-висока?

Феновете уверяват: X6 е емоции, стремеж и начин на живот. Скептиците отвръщат: "Същото, само по-малко удобно и по-скъпо". Добавете към това капризните двигатели от първите поколения, скъпото обслужване и чувствителната електроника - и получавате кола, която някои боготворят, а други смятат за загуба на пари.

Toyota Camry - стандарт за надеждност или пълна скука

Camry отдавна е синоним на думите спокойствие и издръжливост. Таксиметровите шофьори, служителите и прагматичните шофьори го избират заради факта, че "влизате и карате", не изисква допълнителни инвестиции.

Но за мнозина наричат тази автомобилна легенда за скучна и надценена. Интериорът не е най-премиум, статутът на "любим автомобил на таксиметровите компании" също не добавя привлекателност. Шофьорите спорят: някои го смятат за стандарт на D-класа, а други - че за същите пари можете да вземете по-интересна кола.

Nissan Juke - смел или безвкусен

Когато Juke влезе в автомобилния свят, изглеждаше като анимационен герой: големи кръгли фарове в долната част, тесни отгоре. Някои видяха свежест в това, други - грозота.

Вътре също всичко е противоречиво: тясно, багажникът е малък, ергономичността е странна. Но двигателите, особено тези с турбокомпресор, бяха приятно изненадващи. Той е обичан заради харизмата, мразен заради компромиса. Тази кола определено не е за всеки, но се откроява ярко от сивата маса на кросоувърите.

Range Rover – мечта или кошмар

Range Rover винаги е бил синоним на лукс и престиж. Уютен интериор, кралски комфорт и офроуд способности, които бързо го превърнаха в мечта на мнозина.

Но моделът е във вечна беда с надеждността. Повреди на електрониката, окачването или скоростната кутия могат да се случат дори в чисто нови автомобили. На вторичния пазар Range Rover се превръща в истинска лотария: ако имате късмет, ще карате с удоволствие, ако не - ще оставите всичките си пари за ремонт.

Общовалидно мнение няма. Всеки сам решава кое е по-важно: емоции или комфорт без изненади.

Ако търсите надеждност без "уау ефект" - погледнете Toyota Camry. За необичайност и харизма – потърсете Nissan Juke. За лукс и имидж - Range Rover, но бъдете готови за скъпо обслужване.

И все пак, мит или реалност:

Мит: Camry е скучна и крехка.

Реалност: определено не можете да го наречете крехък, а скуката е въпрос на вкус.

Мит: Nissan Juke е ненадежден.

Реалност: Вярно е, двигателите му са доста упорити, особено по време на поддръжка.

Мит: Range Rover със сигурност ще се повреди.

Реалност: много хора шофират години наред без сериозни проблеми, но рискът е над средния. Затова и излезе вицът: Колко струва поддръжката на Range Rover? Колкото втора кола".

Ще изчезнат ли тези марки коли от пътищата?

Естествено, не. Без тях светът ще стане по-скучен. Дразнят, радват, чупят се, но такъв е и живота ни. Пък и двойната им репутация е част от харизмата. Благодарение на противоречията те се превърнаха в култ и остават тема за разгорещени дебати вече десетилетия.

Да си припомним, че първото BMW X6 беше разпродадено по-бързо, отколкото производителят очакваше. Toyota Camry в Япония се счита за най-добрата кола за възрастните мъже. А Range Rover все още се използва от британските кралски особи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com