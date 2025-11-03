Vivacom пуска три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life и обновява любимия VIVACOM Arena, за още по-вълнуващо преживяване с качествено, разнообразно и премиерно телевизионно съдържание за своите клиенти, подбрано за всички вкусове.

С тази стъпка Vivacom значително обогатява съдържанието в иновативната телевизионна платформа EON, като я превръща в още по-пълноценно място за забавление и избор за цялото семейство. Новото портфолио от канали предлага адреналин, смях, емоция и вдъхновение в навечерието на празничния сезон.

Каналите стартират с изцяло нова визуална идентичност, модерни лога и свежи слогани. Те са обединени от философията за предоставяне на профилирано съдържание за различни аудитории и несравнимо зрителско изживяване.

Трите нови канала формират допълнителния пакет Arena Select, който дава достъп до изживяване, създадено за зрителите, които искат повече.

От 1 до 30 ноември допълнителен пакет Arena Select се предлага на специални и атрактивни условия. На невероятната цена само от 1 € | 1.96 лв. на месец зрителите ще имат достъп до ексклузивно съдържание, лимитирани сериали, премиум филми, документални поредици и риалити формати – подбрани така, че винаги да има какво да се гледа с интерес.

„Промяната е част от стратегията на Vivacom за обновяване и развитие на собствените канали и за предлагане на още по-вълнуващо, разнообразно и достъпно съдържание за всички зрители. Щастливи сме, че можем да дадем още повече възможности за избор и забавление, а със специалната оферта за допълнителен пакет Arena Select правим премиум съдържанието по-достъпно от всякога. Зад проекта стои вдъхновен екип, който в последните месеци работи с професионализъм и внимание към детайла, за да предложи на зрителите несравнимо преживяване пред екрана,“ – коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Един от най-гледаните филмови канали в България, който е сред топ 10 на най-гледаните канали в телевизионната платформа EON за периода от януари 2025 до септември 2025 вкл. – VIVACOM Arena – е вече с изцяло обновена визуална идентичност, като запазва фокуса върху новото българско кино, документални продукции, филми и сериали от световната сцена, както и всекидневни анимации за най-малките. Сред звездните заглавия този сезон, подбрани за всички поколения зрители, са „Професорът и безумецът” с Мел Гибсън и Шон Пен, българската историческа драма „Воевода”, историята на най-великия футболен играч Пеле и премиерният испански сериал „Черната лагуна“. Каналът е достъпен за всички абонати на Vivacom.

Arena Action ще предложи високо бюджетни холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми – истории, които държат зрителя в напрежение от първата до последната минута. Сред премиерните заглавия са световният феномен „Джон Уик“, вдъхновеният от реални събития „Бойна кръв“ и корейският лимитиран екшън сериал „Изчезнали: Другата страна“ (премиера за България).

Arena Comedy ще забавлява зрителите с подбрани филми и ситкоми за цялото семейство. Сред хитовете са „50/50“, както и премиерните за България сериали „Сеня/Федя“, „Последният Магикян“ и „Наздраве“.

Arena Life е канал за зрителите, които ценят дълбочината и смисъла в телевизионното съдържание – с биографични и касови филми, документални поредици за света и космоса, риалити предавания и забавни формати. Сред акцентите през ноември са биографичния „Бохемска рапсодия“ с участието на нашумелия Рами Малек, изпълняващ ролята на легендарния Фреди Меркюри, хитовият корейски сериал „Дяволският съдия“, премиерното за България култово куиз шоу Q.I., както и американските формати „Фермер търси жена“, American Idol и Project Runway, неизлъчвани досега в България.

90% от съдържанието на каналите е с дублаж на български език.

За повече информация – вижте тук.

