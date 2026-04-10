Първи подробности за филма за Стоичков

„Стоичков – имало едно време в България“ е официалното заглавие на филма за футболната легенда. В чужбина лентата ще бъде представена с името "Stoichkov - Against All Odds".

Филмът за Христо Стоичков вече навлиза в следващ етап. Екипът подготви първите визии и двете заглавия, с които лентата ще достигне до българската и до международната публика. В главната роля на легендарната осмица е актьорът Кристо Стоичков.

„Подготовката, особено в момента, е да тренирам като един истински футболист, за да извлека максималното за този образ. Анализираме сценария, персонажа на господин Стоичков и всякакви детайли относно филма. И това как да вляза подобаващо в образа“, споделя Кристо Стоичков в ефира на NOVA.

Визиите представят различни етапи от пътя на Христо Стоичков – от България до световния футбол. Историята ще бъде разказана и като пример за големия успех въпреки трудностите.

„Познаваме Христо Стоичков от екрана – по време на футболни срещи и от интервюта. Нито можем да знаем какъв човек е наистина, нито как е стигнал, където е стигнал. Ние знаем постфактум какво прави. Затова мисля, че голяма част от хората ще има какво да видят“, разказва режисьорът на филма Мартин Макариев.

Вече започва обратното броене до старта на снимачния процес. „Първият снимачен ден наближава – да кажем, наесен. Това ще е съвършено различен от другите четири филма, в който съм бил зад кадър и съм бил замесен в продуцирането заради мащабите на проекта“, пояснява продуцентът на лентата Александър Сано.

Стоичков – имало едно време в България“ е замислен като национален проект, като разказ за победите, характера и непримиримия дух.

