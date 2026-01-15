Митко Щерев шокира всички с този ход за "Диана Експрес"

Необичаен нов проект обяви легендарният композитор Митко Щерев – кавъри на песни на "Диана Експрес", създадени с помощта на изкуствен интелект.

Той уточнява, че не става дума за нови композиции, а за нов прочит на собственото му творчество от 70-те години. Маестрото е категоричен, че остава принципен противник на композирането с ИИ.

"Не създавам нови песни с изкуствен интелект – само го използвам", подчертава Щерев пред "България днес". И по думите му технологията му служи единствено като инструмент да извлече гласа си от стари записи от 1975 г. и да направи кавър с нов аранжимент.

"Композирането с изкуствен интелект винаги стига до едно и също – казваш му да направи нещо подобно и получаваш мелодия, която вече си чувал. Това е едно нищо", коментира още авторът пред изданието. И допълва, че нито има желание, нито техническата амбиция да създава музика изцяло с ИИ.

"Работи непрекъснато – това е по-скоро забавление за него", казва Ангелов. И уточнява, че използването на гласа му е с негово изрично съгласие. Намеква също, че Щерев може да експериментира и с други вокали от историята на бандата.

