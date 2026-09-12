Митко Щерев: "Диана експрес" разби здравето и семейството ми

На 27 ноември в Ямбол култовата група ще чества 40-ия си рожден ден На 27 ноември в Ямбол с голям концерт "Диана експрес" ще отпразнува рождения си д...