Митко Щерев пише музика след ултиматум от велможи на Тато
Или създава мелодията за филма „Човек от народа“, или забраняват „Диана експрес“
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Или създава мелодията за филма „Човек от народа“, или забраняват „Диана експрес“
Необичаен нов проект
Групата ще пренесе публиката в златната епоха на българската поп и рок сцена
Идеята за концерта на 1 септември е на Пейо Пеев
На 27 ноември в Ямбол култовата група ще чества 40-ия си рожден ден На 27 ноември в Ямбол с голям концерт "Диана експрес" ще отпразнува рождения си д...
Преди броени дни "Диана експрес" пусна най-новия си сингъл "Магистралата". Идеята за заглавието е на основателя на бандата Митко Щерев, който е и неин...
София. Неотдавна Министерството на културата спечели делото срещу "Диана експрес" на Максим Горанов. Това значи, че музикантите нямат право да ползват...