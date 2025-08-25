Група "Спринт" и рок класици забиват в Бургас

Летният театър в Бургас на първи септември от 20 часа ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните тематични събития на годината – „Група Спринт и легендите на българския рок“. Златни гласове ще вдигнат адреналина с вечни хитове. Идеята е на Пейо Пеев, а посланието на шоуто е „За повече българска музика в национален ефир“. Организаторите провеждат и информационната кампания „Да свирим биологичния си часовник навреме“, насочена към хора с репродуктивни проблеми.

Овациите на публиката ще разделят група „Спринт“, Валди Тотев от „Щурците“, Христо Ламбрев от „Сигнал“, Васил Стоев от „Импулс“, Илия Ангелов от „Диана Експрес“, Милена Славова. Водещи са Галя Георгиева и Атанас Лазаров от „Дует с кауза“, чието мото е "Да вземем най-хубавото от живота!".

