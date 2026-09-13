Група "Спринт" и рок класици забиват в Бургас
Идеята за концерта на 1 септември е на Пейо Пеев
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Идеята за концерта на 1 септември е на Пейо Пеев
Той е починал след картко боледуване
Тази вечер в зала 1 на НДК ще бъде изнесен концерт на „Фондацията“ в негова памет
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промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Храната от насекоми ще ни спаси от продоволствената криза, има и ековъздействие, казват специалистите
Той е автор на стотици текстове на песни, сред които "Делфините", "Песента на щурците", "Утре" и "Прозорец, който още свети"
Легендарните музиканти от "Щурците" се събират за първи път от години насам, за да отбележат 50-ия рожден ден на любимата на поколения българи група....
Кирил Маричков навърши 70 години, но следата, която дотук е оставил в българската музика, е не по-малко дълголетна от него самия. А когато духът е мла...
Въпреки всичко изкуството обединява, категорични са Щуреца, Данчо Караджов и Камен Воденичаров
Чест и достойнство някога имаха смисъл, сега не знам, казва легендарният Щурец
София. На 1 юли отново ще си спомним за Петър Гюзелев, който почина на 25 април тази година. Тогава любимият на поколения фенове китарист на "Щурците...
Вярата ме е спасявала винаги, казва легендарният първи барабанист на "Щурците"
София. В неделя си казваме последно сбогом с щуреца Петър Гюзелев. Поклонението ще бъде в Столичната библиотека на площад "Славейков" в 10.30 ч. Голе...
София. След дълго боледуване почина китаристът на „Щурците" Петър Гюзелев. Музикантът от години се бореше с тумор в мозъка. Гюзелев е автор на музика...