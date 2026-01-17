Мистериозната певица с милиони слушания: звезда или изкуствен интелект?

Тя има милиони стриймове, песни в Spotify Viral Top 50 и звучене, което напомня Нора Джоунс и Алиша Кийс. Ако кариерата ѝ продължи със същото темпо, Сиена Роуз би трябвало да е сред най-големите нови имена на годината. Само че има един проблем – всички признаци сочат, че тя може изобщо да не е реален човек.

Стрийминг платформата Deezer, която разработва инструменти за разпознаване на AI музика, съобщи пред BBC, че много от песните и албумите на Роуз са маркирани като генерирани от изкуствен интелект. Липсата на концерти, интервюта, видеоклипове и реално онлайн присъствие само засилва подозренията.

Между края на септември и началото на декември Сиена Роуз е публикувала поне 45 песни – продуктивност, която би затруднила дори легенди като Принс. Снимките в деактивирания ѝ Instagram профил също изглеждат подозрително – еднотипни портрети с нереалистично осветление, характерно за AI генератори.

И самата музика издава следи. Постоянен фонов шум, леко „съскане“, равни вокали без импровизация – детайли, които специалистите разпознават като т.нар. AI артефакти. „Те са невидими за ухото, но ясно разпознаваеми чрез математически анализ“, обяснява изследователят Габриел Месегер-Брокал от Deezer.

Въпреки това много слушатели са били напълно убедени, че Роуз е реална. Дори Селена Гомес използва нейна песен в Instagram публикация, преди тя да бъде свалена заради съмнения около произхода ѝ. Реакциите в социалните мрежи варират от разочарование до откровено объркване: „Музиката не е лоша, но щом разбереш, че е AI, започва да звучи бездушно“, пишат потребители.

Случаят със Сиена Роуз не е изолиран. В Швеция наскоро песен, оглавила класациите, беше свалена, след като се оказа, че изпълнителят не съществува. За индустрията залогът е огромен – създаването на виртуален артист струва почти нищо, а приходите от стрийминг могат да достигнат хиляди паунди седмично.

На фона на милионните инвестиции в реални изпълнители, особено в жанрове като K-pop, изкуственият интелект се очертава като евтина, но опасна алтернатива. Въпросът вече не е дали AI музиката ще навлезе масово, а как индустрията – и публиката – ще решат къде минава границата между изкуство и алгоритъм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com