Люси Дяковска се кандидатира за кмет

„Разбира се, че кожата ми е остаряла, но съм доволна от това как изглеждам. Понякога имам проблеми с гърба и болки в коленете. Това са неизбежни странични ефекти. Но все още се чувствам млада". Това споделя пред германското издание "Билд" българската поп изпълнителка Люси Дяковска, която на 2 април ще отпразнува своя 50-годишен юбилей, цитира bTV.

Луси призна, че веднъж в живота си си е поставяла инжекции с ботокс - в борба с бръчките.

„Това беше през 2021 г. при завръщането на No Angels. След това се почувствах необичайно непривлекателна. Лицето ми изведнъж загуби всякаква жизненост. Когато исках да се усмихна, нищо не помръдваше. Чудех се къде е отишло цялото ми изражение", споделя Люси, която е част от германската група, създадена чрез телевизионен кастинг. Това, което почти никой не знае - наред с музикалната си кариера, Люси е изградила втори живот за себе си в родната си България. От 2021 г. тя управлява хотел в Плевен, ръководи до 55 служители и всеки ден се посвещава на преустройството на 15-хектаровия имот, коментира „Билд“.

„Усещах, че с всяка следваща година желанието ми да оставя нещо смислено след себе си, расте. И нямам предвид музиката. Този хотел и поддръжката на прилежащия природен парк са предназначени да бъдат делото на живота ми“, споделя Люси.

Люси Дяковска е политически ангажирана в родния си град Плевен (с население от 80 000 души), въпреки че не е свързана с никоя политическа партия.

„Планирам да се кандидатирам за кмет през 2027 г. и съм в постоянен контакт с политиците тук. Станах много социално отговорен човек и искам да подобря живота на своите съграждани. Това е важно за мен и по отношение на моите служители, поради което те получават най-доброто отношение“, разказва певицата.

Тя споделя още, че на рождения си ден ще пътува с трите си кучета до българското Черноморие.

„Ще отседна в прекрасен хотел с дълъг плаж. През деня ще плавам с надуваемото си кану с кучетата“, допълва Люси.

