Люси Дяковска се кандидатира за кмет
"Искам да подобря живота на своите съграждани“, споделя тя пред германското издание „Билд“
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"Искам да подобря живота на своите съграждани“, споделя тя пред германското издание „Билд“
Люис завъртя обиколка на "Пол Рикар" за 1:32.738 минути
Люси Пиндер претърпяла първият си и засега единствен мъжки отказ в интимната сфера. Актьорът Том Харди отказал покана на красавицата, за която мечтаят...
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Започнаха снимките на "Люси"