Историческо! Христо Стоичков покорява световната филмова сцена

„Стоичков – Филмът“ ще разкаже живота и кариерата на Легендарната осмица на голям екран. Премиерата на лентата е планирана за края на 2027-а, а амбициите на екипа са мащабният кино проект да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и ще остави следа на международната сцена. Новината бе съобщена на специално събитие на 25 септември 2025 г. в MINASofia - първото имерсивно пространство в столицата, пише NOVA.

Зад камерата застава режисьорът-визионер Мартин Макариев – професионалист с безпогрешно око, за когото няма непреодолими кино граници. Неговият талант, заедно с креативния екип, в състав Александър Сано и Владимир Памуков, ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема и вечна гордост за България.

„Още при първата ни среща с екипа за лентата ме провокираха с думите: „Христо, имаш една важна несвършена работа в този живот!“ Погледнах ги първо изненадано, а после и лошо. А те бързо обясниха: „Имаш славна история, но нямаш филм!“. Ама тогава какво чакате, им отговорих! Направете го! И да стане хубав, защото… Левачката ми още си я бива!“, разказа Христо Стоичков.

„След като всички овации заглъхнаха и стадионите опустяха, остава споменът за човека, който направи така, че България да има лице и име пред света. Стоичков ни даде гордостта да вървим с високо вдигната глава, когато се изрече думата „Българин“ – днес е наш ред да разкажем неговата история и да му върнем жеста. Един за всички и всички за един“, заяви Мартин Макариев.

„Имаме уникален, може би дори исторически шанс чрез филм за една световна спортна легенда да обърнем прожекторите към България. Христо го заслужава, както и нацията ни“, коментира Александър Сано.

„Обичам да се шегувам с Христо, защото малко хора го правят. И затова му казвам да не се притеснява дали ще стане хубав филм. Обещах му, ако не ни дадат награда, да се качим на сцената на някой фестивал и да си я вземем с бой. Тази идея обаче не му допадна изобщо. И сега няма как - тръгваме по трудния начин към мечтата ни за нещо запомнящо се. Ако не друго, поне мечти имаме!“, допълни Владимир Памуков.

„Стоичков – Филмът“ ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Това е филм, който принадлежи на всички – история за победите, за характера и за непримиримия дух на един човек и на една нация.

