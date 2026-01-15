Гледаме филм за бащата на поп арта в Турция на фестивала Sofia MENAR

Турската режисьорка Ейлем Кафтан пристига в София, за да представи лично филма си "Шепот на стени" по време на фестивала Sofia MENAR. Кафтан ще се срещне със зрителите на 21 януари, когато е прожекцията на филма в кино „Одеон”.

Ейлем Кафтан е една от водещите турски документалистки с награди от фестивалите в Квебек, Малатия, Калгари, Фрайбург, Челси, Кайсери.

Филмът й "Vendetta Song" печели цели четири награди на най-известния филмов фестивал за документално кино в Северна Америка Hot Docs в Торонто, включително за най-добър филм и наградата на публиката.

"Шепот на стени" представя Бурхан Доганчай - бащата на поп арта в Турция. Той е роден в Истанбул, но почти цял живот живее и твори в Ню Йорк. Интересува се от стените и историите, които разказват. За него те носят духа на града и жителите му. Използва табели, градски отломки, части от постери и графити, като създава колажи, които размиват границата между живописта и скулптурата.

Преди 10 години Ян Артюс-Бертран представи лично филма си „Човек” на фестивала Sofia MENAR, а тази година зрителите ще видят най-новия му филм „Природа”. Една среща между суровата красота на дивото с опустошението на човешкия род. Някогашната здрава връзка между човека и земята отдавна е скъсана, но надеждата никога не умира. Вместо да ни съди и назидава, Бертран търси път към помирение, както с живата природа, така и със самите нас. Раните, които сме нанесли са дълбоки, а лекът е само един – любовта.

Със специално събитие ще бъде отразена премиерата на пакистанския филм „Песента на суфиите”. На 31 януари в кино „Влайкова” фотографът и арабист Велин Белев ще въведе зрителите в тайния свят на суфизма. Вече 800 години една мистична музикална форма надскача култури, религии, класи и касти, като предава универсалното послание на любовта.

Кауали е много повече от поезия и музика, „кауали“ е духовен свят, навсякъде в Индийския субконтинент: по челните места в класациите с музиката на Нусрат Фатех Али Хан, в класическото боливудско кино, вековна традиция в събиранията на суфиите: като духовна практика за единение с Бога.

Друг от акцентите в документалната програма на Sofia MENAR е филмът „Аза” на режисьорката Стефани Брокхаус, която снима ежедневието на първата жена автомобилен инструктор в Саудитска Арабия. След приемането на закон през 2017 г., с който се разрешава на жените в страната да шофират, Аза намира нов начин да изрази себе си. Разказ за една жена, която преследва свободата и си проправя пътя напред, дори животът да се опитва с малки камъчета да й обръща колата.

Още един филм за силни жени е част от програмата на Sofia MENAR – киргизкият „Начален удар”. Дълбоко в киргизката провинция, жените в едно село решават, че няма повече да са покорни домакини и ще подразнят мъжката половина като си организират футболен отбор.

В началото кандидатките са малко, но с времето бунтарките се увеличават и няма никакво значение от възрастта и семейното им положение. Скоро целият регион е обхванат от „новата мода” и женските футболни отбори се събират на междуселски турнир – най-голямото събитие в областта.

Само на 22 януари от 19:00 часа в кино "Влайкова" може да гледате "Живот сред талибани" на режисьора Сяргей Марчик, отличен с наградата за най-добър филм на фестивала Варшава ДОК.

Днес на власт в Афганистан са талибаните. Законите на страната са строги, светският живот е табу, а на улицата има повече автомати, отколкото жени. За песни и танци има сурови наказания, тишина цари навсякъде. Единствените шумни места са кръстовищата и пазарът. В една прашна среда на талибани и забрани, между домакинството и молитвите, някои жени четат и учат у дома, други тренират за състезание тайно, а деца по покривите пускат хвърчила и мечтаят да станат журналисти.

Над 50 игрални, документални и късометражни филми ще имат своята премиера в рамките на Sofia MENAR.

Фестивалът продължава до 1 февруари в салоните на Дома на киното, Културен център G8, Одеон, Влайкова и Евро синема, както и онлайн на Neterra TV+.

