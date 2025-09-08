Бина Харалампиева: Театърът остава едно от малкото места, където хората се обединяват

Днес не сме толкова съединени и силни, колкото сме били по времето на Съединението, когато хората са били пълни с надежди. Това заяви в студиото на "Денят на живо" режисьорът и директор на театър "Зад канала" Бина Харалампиева, пред Нова.

Според нея докато политиците се занимават със себе си и разделят нацията, театърът остава едно от малкото места, където хората се обединяват.

Според нея, за разлика от миналото, когато е имало големи национални цели, днес хората са се съсредоточили върху по-малки, лични цели – грижата за децата, родителите и приятелите. „Ние сме по-скоро с онези простички цели, които завършват утрешния ни ден, тази седмица, месеца, който идва“, допълни Харалампиева.

Бина Харалампиева вярва, че има място, където съединението все още е възможно. „Онова място, където има съединение, е театралната зала. Там никой не те пита на кого симпатизираш, след кого вървиш, кой ти е симпатичен и кой не. Ти влизаш вътре и как става, че тези страшно различни хора заедно избират доброто, заедно се отстраняват от злото“.

Тя разказа за изключително преживяване по време на фестивала "Аполония", където е представена новата ѝ постановка "Случаят Джем". По време на представлението е завалял проливен дъжд и токът в целия град е спрял. Въпреки пълната тъмнина, актьорите продължили да играят, а препълнената зала не помръднала. „Публиката не ги виждаше, но ги чуваше“, сподели Харалампиева и определи случилото се като „невероятно“ и „много хубаво“.

Театър "Зад канала" в момента е в ремонт, но трупата продължава да играе на други столични сцени. Харалампиева изказа благодарност към колегите си от другите театри за „братски протегнатите ръце“.

Тя изрази надежда, че новата, ремонтирана зала ще бъде готова да посрещне зрители на 15 октомври, когато ще бъде отворен новият сезон. „Мечтаем точно тогава да бъде пълен салонът, да бъде хубаво и залата да е съвсем-съвсем подновена и надяваме се, много красива“, каза тя.

