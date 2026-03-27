Рене Ауст пред СТАНДАРТ: В ЕС е нужна смяна на елитите

Трябва да си сътрудничим за сигурността, казва Рене Ауст, председател на парламентарната група „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент, евродепутат от „Алтернатива за Германия”

- Г-н Ауст, присъствахте на откриването на предизборната кампания на „Възраждане“, което се случи пред една от знаковите сгради в София – Народен театър „Иван Вазов“. Вие сте председател на парламентарната група на „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент, а председател на партията със същото име е евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов. Каква е ролята на „Възраждане“ в „Европа на суверенните нации“?

- „Възраждане“ са основател на новата фракция „Европа на суверенните нации“. Те обявиха това в началото на предизборната си кампания за европейските избори през юни, 2024 година. Така, че заслугата е до голяма степен тяхна.

- Кои водещи политики на „Европа на суверенните партии“ идват от „Възраждане“?

- Много важна е тяхната роля по отношение на дискусиите по време на подписване да договора на икономическото споразумение Меркосур, което обединява страни в Южна Америка. „Възраждане“ настояха то да бъде разгледано от Европейския съд. Защото касае пряко земеделието, селското стопанство, което в целия ЕС страда от много регулации. Има предписания, които се налагат допълнително от европейската бюрокрация, които пък нанасят големи щети за европейските производители. Има високи изисквания за екологичност и т. н. Самият процес по оценката от Европейския съд все още протича. Приносът на „Възраждане“ беше централен.

- Кои са основните приоритети на вашето политическо семейство?

- На първо място трябва да кажем, че ние от „Европа на суверенните нации“ не отхвърляме европейската идея. Напротив, затова сме да работим заедно, но там, където е ползотворно и е за общото европейско благо.

- Например?

- Защитата на външните граници на ЕС. В това отношение задължително трябва да има кооперация. В сферата на сигурността също е нужно да си сътрудничим така, че Европа да може сама да се отбранява. Другото важно нещо е вътрешният пазар на ЕС, от който всички печелят.

- В предварителния ни разговор казахте, че Европа в момента е притисната към стената. В такъв случай има ли необходимост от промяна на върха?

- Вижте, пряката причина за това е поведението на ръководителите на ЕС. Защото те позволяват да бъдат притискани. Много са примерите в тази посока. Едното е икономическият напредък. Европа изостава ужасяващо много в сравнение с други геополитически актьори и сама си е виновна за това. Регулациите задушават възможностите на отделните нации. Технологичното развитие. Трябва да анализираме примерите от Китай и Америка в сферата на изкуствения интелект, на роботиката. Затова отвътре в Европа трябва да дойде един удар, едно пробиване, което да разчупи съществуващите дебели томове от забрани. Те трябва да отслабнат радикално. На Вашия въпрос ще отговоря така: със сигурност демократична смяна на елитите трябва да има. Не само на политическите, но и на тези в сферата на науката. Има толкова много изследователи и академични лица, които показват наличието на друг елит. Виждаме как във Великобритания две нови партии се опитват да разбият двупартийния модел. Хората в Европа търсят и искат промяна.

- Либералният глобалистки модел промени ценностите в Европа по отношение на семейство, пол, образование. В резултат на това все по-често чуваме консервативният призив за Европа на отечествата. Каква е ролята на „Европа на суверенните нации“ и в частност на „Възраждане“ в този процес?

- Най-важно е да не се допусне отделни хора да се продадат на системата, да не се продадат. Защото някой се опитва да смекчи с разни удобства и благини позициите на системни играчи и продължава да държи курса в ЕП, в медиите. Важно е да не се поддаваш на медийния натиск. Но времето е на наша страна. Избирателите все повече виждат реалността, в която живеем, те търсят алтернативи и ще ги намират. От нас се иска само да имаме честно отношение към тях, което отговаря на реалността, на проблемите.

- В момента елитът в Брюксел сякаш не може да отговори адекватно на нуждите на европейците от политика и мерки, които да компенсират последствията от кризата с петрола и високите цени на горивата, породена от войната в Иран. Какви действия предлагат суверенистките партии?

- На първо време са необходими контра мерки. Националните парламенти трябва да обърнат внимание на енергийните си източници. Вижте какво направи г-жа Джорджа Мелони в Италия. Цените на петрола, на дизела могат бързо да бъдат свалени с национални мерки. В Германия например, може да се премахне високото данъчно облагане на горивата. Ние имаме сред най-скъпите горива в ЕС. Политиките, които в момента се провеждат в Брюксел във връзка с въглеродния диоксид, със Зелената сделка, с търгуването на емисии, които трябва да поскъпнат и да се въведат навсякъде в ЕС до 2030 година, трябва да бъдат пресечени. Защото това ще вдигне разходите за енергия още повече. „Европа на суверенните нации“ предлага да се работи против това.

- А не трябва ли държавите-членки да си вземат златните резерви, където и да се намират те?

- Със сигурност да, трябва. „Алтернатива за Германия“ изисква това. Нашата държава има един от най-големите златни резерви в света. Намират се в САЩ. Но на първо място трябва да проверим дали всичко оставено там, се съхранява на практика. Следващата стъпка е да си ги върнем обратно в Германия.

- „Европа на суверенните нации“ имаше форум в София, който изведе като основен проблем пред суверенните държави демографската криза. За България това е огромен проблем. Какъв е опитът на Германия?

- Германия също има огромен проблем с демографията. Раждаемостта рязко спадна с въвеждането на хапчетата, на контрацептивите. Налице е рязък спад на раждаемостта, а желанието за дете се е превърнало в лукс. Този процес не трябва да е финансов. В моята държава създаването на семейство е изключително скъпо. В много градове таксите за детските градини са направо наказателни. Не на последно място са изключително високите данъци, които буквално сриват всеки, който иска да води един по-висок стандарт на живот.

- Вие сте млад човек. Колко деца мечтаете да имате и каква ще е Европа след пет или десет години?

- Моята визия е за една мирна Европа, благосъстоятелна, на световен технологичен връх. Така, че да не губим интелектите, които в момента напускат континента и отиват в Австралия, в САЩ, в Канада, където са високоплатени. Нужна е перспектива за младите хора в една Европа, която си струва да бъде пазена и обичана. В този ред на мисли трябва да се проведе ремиграция. Тоест, нелегално емигриралите към Европа да бъдат върнати в страните им. И избягалите от ЕС да се приберат в Европа. Политиците трябва да насърчават хората към успехи.

- Не ми отговорихте колко деца искате да имате.

- Да, но това е частен въпрос.

