Владимир Георгиев: БСП-ОЛ ще работи за избор на нови ВСС и главен прокурор

„Още преди да се състави правителство в следващия парламент трябва да се събере мнозинство за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и на нов главен прокурор.”

Това заяви Владимир Георгиев, водач на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” за Софийска област, в предаването „Денят ON AIR”. Според него е недопустимо тези институции да продължават да работят с изтекъл мандат.

По отношение на възможни коалиции след изборите, Георгиев бе категоричен, че не трябва да се допускат нови безпринципни сглобки, а преговорите да се случват прозрачно и при ясни правила.

По неговите думи левицата е признала грешката си от участието във властта и голяма част от членовете и симпатизантите на БСП подхождат с разбиране. „Този тон бе зададен от нашия Конгрес, където не се случи предвещавания срив, а към настоящия момент подкрепата за партията е във възходяща тенденции.”, посочи той.

Владимир Георгиев бе категоричен, че ако си социалист, независимо през какви перипетии си преминал, ще си останеш такъв, а няма да търсиш реализация в други политически формации.

Според него в много сектори държавата липсва и това се усеща по цените на хранителните продукти и горивата. „Причината за поскъпването не е само войната. Трябва да се свика Народното събрание, за да се разгледат мерки, с които да подпомогнем хората. Цените растат, а доходите не.”, каза още Георгиев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com