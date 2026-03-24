Делян Добрев и Цончо Ганев в челен сблъсък

Първи предизборен дебат се проведе по NOVA с участието на представителите на водещите политически партии. Спорът се изостри много по темите за промяната на данъчната система и енергийните източници.

Сред най-активно спорещите беше Цончо Ганев от „Възраждане“. Докато говореше едновременно с Александър Пулев от „Прогресивна България“ Ганев заяви: „Без да си оправим енергетиката и без да имаме евтини енергоизточници, няма как да стане“.

„Значи вашето решение като подкрепа за малкия и средния бизнес е да ги изкарате от ЕС, те да катастрофират и да им вдигнете и данъчната тежест. Честито“, заяви Пулев.

България може да вземе решение и да почне да си доставя евтини енергоизточници, а не да добиваме шистов газ, както вие половинчато отказвате да кажете, че сте против. България може да сключи договори за инвестиции…“, продължи Ганев, но беше прекъснат от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

„А защо да не си го добиваме тоя газ? Защо да си го държим в земята? Защо в Русия може да има шистов газ, защо руският шистов газ е хубав, а българският шистов газ не е хубав?“, попита Добрев, но Ганев продължи да говори.

„Трябва да плащаме данък на „Газпром“, това е“, вметна Владислав Панев от ПП-ДБ, но почти не се чу от шумното изказване на представителя на „Възраждане“.

Добрев продължи да настоява със същия въпрос и Ганев беше принуден да отговори: „Вижте, който иска да си дупчи страната, мен не ме интересува. Нито кой ще добива газ в пустините на САЩ, нито кой добива в Русия“.

В този момент всички започнаха да говорят едновременно, а водещият Ники Дойнов трябваше да се намеси, за да успокои страстите.

Владислав Панев отправи въпрос към Пулев относно договора с „Боташ“ и финансовото състояние на „Булгаргаз“. В отговора си Пулев подчерта, че са правени опити за предоговаряне и по-добро използване на капацитета, включително чрез разговори с Турция и Азербайджан.

Спор възникна и по отношение на разликата в заплащането между работещите в държавния и в частни сектор, където превес взимат възнагражденията в администрацията. „Разходите за заплати на чиновниците са по-високи от разходите за пенсии. Естествено, има голяма диференциация - има хора на минимална заплата и в държавния сектор”, изтъкна Панев. И беше категоричен, че нашата администрация е твърде голяма. Според Добрев заплатите не трябва да се определят административно или чрез някакви формули, без връзка с реалните икономически интереси. „Те трябва да растат както в частния, така и в публичния сектор, но това трябва да бъде резултат от икономическия растеж, който можем да постигнем с евтини енергийни ресурси”, подчерта той.

„Абсолютен популизъм е да се противопоставят хората от частния сектор на тези в публичния и обратно. Нормално е заплатите в частния сектор да са по-високи, ако усредним целия частен сектор, заради наличието на сивата икономика. Един от основните проблеми за събираемостта на бюджета е именно сивата икономика, която в публичния липсва. Без прогресивно облагане трудно можем да изсветлим сивата икономика”, изрази мнение Иван Кръстев от БСП-ОЛ.

Ганев изтъкна, че „когато говорим за премахване на тавана за максимален осигурителен доход, нека е ясно: това води освен до задължения – и до права. „До по-големи пенсии и по-добри социални гаранции. Най-бедните, около 79% от българите, плащат с осигуровките си заедно с работодателите си- около 40%. И вие искате богатите да плащат само 10%, което е несправедливо”, посочи той.

Пулев подчерта, че името на формацията му е категорично не означава „прогресивна данъчна система”. „Преди да може да говорим за смяна на данъчния модел – трябва да демонтираме олигархичните структури. И да сме сигурни, че ще има честно разпределение на увеличените приходи в бюджета”, заяви той.

