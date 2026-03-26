Няма да повярвате къде купуват гласове за изборите

"Задържани са 24 души за престъпления от всякакъв род, включително и изборна търговия. Образувани са 12 бързи производства за нарушаване на изборното право на гражданите4, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. Той допълни, че до момента общият брой разследвания за изборни нарушения в Софийската градска прокуратура е 35.

Резултатите са от акция, която се провежда от вчера следобед. В нея участват служители на СДВР, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Жандармерия и други.

Николов посочи, че по време на акцията са открити и около килограм метамфетамин, около 700 гр. вакуумирана трева и множество списъци с хора и суми срещу имената.

По неговите думи в тефтерите преобладават суми от 50 и 100 евро.

Николов обясни някои от схемите за купуване на гласове. Изготвят се списъци във фризьорски салони или магазини за разпространение на маркови дрехи. За да се избегне предаването на пари, клиентите не заплащат за съответната стока или услуга. Николов посочи още, че се проверят множество офиси за отпускане на бързи кредити и заложни къщи, където също са открити списъци и тефтери.

Той допълни, че някои от задържаните сега са били задържани и преди.

Обясненията на задържаните са различни. В повечето случаи дават защитна версия, която не отговаря на фактическата обстановка, тъй като получаваме различни сигнали, от които можем да направим обосновано предположение за сумите и списъците, каза още директорът на СДВР Любомир Николов.

