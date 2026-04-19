Лидерът на „Величие“ даде вота си и отправи остри послания

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов упражни правото си на глас малко след 7:00 ч. във Варна, като избра хартиена бюлетина. Той бе сред първите политици, които пуснаха вота си в началото на изборния ден. Изявлението му бе насочено както към политическата система, така и към начина на провеждане на вота. Михайлов използва момента, за да отправи остри послания към управляващия модел.

„България да принадлежи не само на олигархията, гласувах да върнем държавата на българския народ“, заяви той след като пусна бюлетината си. Според него изборите са ключов момент за преразпределение на влиянието в страната и за възстановяване на доверието в институциите.

Михайлов подчерта, че съзнателно е избрал хартиено гласуване. „Гласувам на хартия, защото по принцип всяка машина може да се контролира, дали е така или не…“, каза още той, като постави под въпрос сигурността на машинния вот.

Изказването му идва на фона на продължаващи обществени спорове около начина на гласуване и доверието в изборния процес. Очаква се подобни позиции да останат част от политическия дебат и през целия изборен ден, особено при ниска или колеблива избирателна активност в ранните часове.

