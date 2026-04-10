Внезапно почина кандидат-депутат от партия „Величие“. Тъжната вест за кончината на инж. Миле Андонов беше съобщена от формацията във Facebook.

„С болка Ви съобщаваме, че е починал кандидатът за народен представител от листата на „Величие“ в Кюстендил - инж. Миле Андонов, предаде Флагман.

„Той беше непримирим към неправдата! Наш дълг е да бъдем непоклатими в борбата и да доведем делото му докрай!“, допълват от партията на Ивелин Михайлов.

Към момента няма официална информация за причината за смъртта на инж. Миле Андонов, както и за датата и мястото на погребението му.

