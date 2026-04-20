ЦИК при 87% протоколи: Радев увеличава преднината!

Централната избирателна комисия публикува нови междинни резултати от парламентарните избори при 87,23 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните затвърждават категоричната преднина на Прогресивна България на Румен Радев. Очертава се ясна конфигурация на силите в следващия парламент. Финалното разпределение ще бъде потвърдено след приключване на преброяването.

Прогресивна България - 44,564%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) - 13,455%

ГЕРБ-СДС - 13,311%

Движение за права и свободи (ДПС) - 6,083%

Възраждане - 4,381%

Под изборната бариера на този етап остават МЕЧ, „Величие“, „Сияние“ и „БСП-Обединена левица“, които събират около 3 процента от гласовете всяка.

Разликата между първата политическа сила и останалите остава значителна и надхвърля 30 процентни пункта. В същото време резултатите около 4-процентната бариера продължават да бъдат напрегнати до последните обработени протоколи.

Почти напълно обработени са и гласовете от чужбина - 96,96 процента. И там Прогресивна България е първа сила с 38,484 процента. След нея се нарежда ПП-ДБ с 22,547 процента, а ДПС е трета политическа сила с 8,437 процента.

В чужбина ГЕРБ остава на шесто място с 4,630 процента, изпреварена от Величие с 5,726 процента и Възраждане с 5,171 процента, въпреки че тези резултати не са достатъчни за парламентарно представителство.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

