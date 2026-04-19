България гласува за нов парламент

Българските граждани гласуват днес за 240 народни представители в 52-рото Народно събрание. Вотът е осми пореден от 2021 г. насам и идва след последните избори на 27 октомври 2024 г.

Изборният ден започва в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч., като може да бъде удължен до 21:00 ч. при наличие на чакащи избиратели. Над 6,5 млн. души имат право на глас, като изборът е между десетки партии, коалиции и независим кандидат.

Изборният ден и организацията

Гласуването се провежда по утвърден график на Централната избирателна комисия. При наличие на негласували избиратели пред секциите след 20:00 ч. изборният ден може да бъде удължен с един час. Същият режим важи и за секциите извън страната, където времето се отчита по местните часови зони.

Общо 6 575 151 граждани имат право да упражнят вота си. Те избират между 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции, както и един независим кандидат. Над 113 хил. души са заявили гласуване по настоящ адрес, а младите избиратели между 18 и 35 години са близо 1,45 млн.

Вотът в страната

В България са разкрити общо 12 721 избирателни секции, включително подвижни секции, както и такива в болници и социални институции. В 9354 секции се гласува както с машини, така и с хартиени бюлетини, а в останалите 3367 - само с хартия.

Кандидатите за народни представители са 4783, като сред тях има 1440 жени и 3343 мъже. Избирателите могат да проверят секцията си чрез интерактивната карта на сайта на ЦИК.

Гласуването в чужбина

Извън страната са разкрити 493 избирателни секции в 55 държави. Броят им е значително по-нисък спрямо предходния вот, когато секциите бяха 719 в 57 държави. Най-много секции има в Германия - 70, и в Испания - 67.

Във Великобритания секциите са 28, в Турция - 27, а в САЩ - 24. Съкращението е резултат от законови промени, приети в началото на годината, които ограничават броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз до максимум 20.

От ЦИК уточниха, че най-силно засегнати от тези промени са именно Великобритания, Турция и САЩ. В 130 секции в 19 държави е осигурено машинно гласуване.

Начало и край на вота зад граница

Изборите извън страната започнаха още на 19 април вечерта българско време. Първи гласуваха българските граждани в Оукланд и Крайстчърч в Нова Зеландия. Най-късно ще приключи гласуването в западната част на САЩ, където изборният ден ще завърши в ранните часове на 20 април българско време.

Правила за избирателите

В изборния ден е забранена всякаква предизборна агитация. ЦИК и Комисията за регулиране на съобщенията призовават гражданите да подават сигнали при установяване на нарушения или подвеждаща информация в интернет.

За подаване на жалби и сигнали са обявени специални телефонни линии на ЦИК, на които гражданите могат да реагират при нередности в процеса на гласуване.

Избирателна активност

Данните за избирателната активност ще се публикуват на два етапа - към 11:00 ч. и към 16:00 ч., като резултатите ще бъдат обявявани съответно до 12:00 ч. и 17:00 ч.

За сравнение, при предходните избори активността към 11:00 ч. беше 9,55%, към 16:00 ч. - 26,25%, а в края на деня достигна 38,94%.

Обявяване на резултатите

Съгласно Изборния кодекс е забранено публикуването на резултати от социологически проучвания в деня на вота до неговия край. От Обществения съвет към ЦИК призоваха медиите и агенциите да спазват това изискване и да не разпространяват екзит-пол данни преди 20:00 ч.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите до четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители трябва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

