Официално! Вижте българската монета от 2 евро СНИМКИ

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приветства дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро чрез публикация в във Фейсбук.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро", посочва Лагард.

Президентът на ЕЦБ отбелязва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава поглед към национална страна на монетата, избрана от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът е подобен на този на монетата от 2 лева и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", добавя Лагард.

Приветствието на президента на ЕЦБ идва след като на 13 август тази година в сходна публикация във Фейсбук тя представи дизайна на българската евромонета с номинал от 1 евро, която включва изображението на Св. Иван Рилски.

Какво е изобразено на българската национална страна на монетата от 2 евро?

На националната страна на българската евромонета ще бъде изобразен Св. Паисий Хилендарски, народен будител, духовник и автор на "История славянобългарска“. Монетата ще съдържа кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз, надписът "БЪЛГАРИЯ“, изписан на кирилица, надписът "ЕВРО“ също изписан на кирилица и годината на емитиране. По гурта на монетата ще бъде изписано два пъти "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" – изправено от едната страна и обърнато от другата.

