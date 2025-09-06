Железният стълб на Съединението! Историята на легендарен генерал

На 6 септември България отбелязва едно от най-светлите събития в своята история – Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Сред героите, които превърнаха тази мечта в реалност, изпъква фигурата на генерал Сава Муткуров – военен стратег, държавник и безкомпромисен защитник на националния идеал.

От Търново до бойните полета

Роден през 1852 г. в старопрестолния Търновград, Сава Муткуров още от младини се посвещава на военната служба. Завършва Юнкерското пехотно училище в Одеса и участва в Сръбско-турската и Руско-турската война, където се отличава с храброст и дисциплина.

След Освобождението, Муткуров избира да служи в милицията на Източна Румелия – решение, продиктувано от неговото нежелание да се подчинява на руския офицерски корпус, доминиращ в Княжеството. Това го поставя в центъра на събитията, довели до Съединението.

Архитект на Съединението

През септември 1885 г. генерал Муткуров играе ключова роля в подготовката и осъществяването на Съединението. Той е в контакт с революционния комитет, участва във временното правителство в Пловдив и е един от офицерите, които легитимират действията пред княз Александър Батенберг. Неговата дипломатическа мисия в Шумен, където убеждава княза да подкрепи делото, се оказва решаваща3.

Защитник на новото единство

След обявяването на Съединението, Сава Муткуров повежда войските срещу сръбската агресия. Командва десния фланг и центъра при настъплението към Пирот, доказвайки, че новото обединение не е просто политически акт, а национална воля, готова да се защитава с оръжие.

Държавник с визия

След преврата срещу княз Батенберг през 1886 г., Муткуров е сред организаторите на контрапреврата, заедно със Стефан Стамболов. Назначен за регент, а по-късно – военен министър, той продължава да служи на България с твърдост и принципност.

Наследство и признание

Генерал Сава Муткуров умира през 1891 г. в Неапол, но делото му остава живо. Днес, пред паметника му във Велико Търново, признателни българи поднасят венци и цветя, отдавайки почит на човека, който не само съедини България, но и я защити с чест и достойнство.

Ген. Сава Муткуров не е просто герой от учебниците – той е живото доказателство, че когато воинът е и държавник, историята се пише с мъдрост и кураж.

