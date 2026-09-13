Железният стълб на Съединението! Историята на легендарен генерал
Ген. Сава Муткуров е архитект на едно от най-светлите събития в историята ни
Следете всички новини, анализи и коментари за Съединение На България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ген. Сава Муткуров е архитект на едно от най-светлите събития в историята ни
Описа пропастта между Строителите на България и днешното поколение
Ние не честваме празниците си, само ги отбелязваме, казва журналистът
Духът на нацията е жив, търси се знаменосец, казва акад. Антон Дончев - Акад. Дончев, в глобализиращия се свят от какво съединение имаме нужда? - Ед...
И старазагорци отбелязаха тържествено131-та годишнина от Съединението на България с общоградски ритуал в парк „Александър Стамболийски". В него участв...
С ритуал по полагане на цветя благоевградската общественост отбеляза 131 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. В церемонията...
Най-важно за нас като нация и народ е да се държим здраво за ръце и неуморно да се противопоставяме на всеки опит за разделение. Това заяви вицепрезид...
Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград, поздрави съгражданите си с Деня на Съединението. „6 септември е велика дата за България, за нас - всички...
Министър-председателят Бойко Борисов поздравява всички сънародници по случай 131-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия,...
С тържествен ритуал и полагане на венци и цветя пред Паметника на Освободителите в Кърджали ще бъде отбелязана 131 –та годишнина от Съединнието на Кня...
Президентът трябва да е гарант за националната сигурност. Той трябва да е наясно с проблемите и как да бъдат решавани. Длъжен е и трябва да върне дос...
На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 18...
България чества 131 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. По традиция и тази година в Пловдив ще се събере политическият ели...
С ритуал по полагане на венци и цветя благоевградската общественост отбеляза 130 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Почи...
С общоградско поклонение в Добрич бе отбелязана 130-годишнината от Съединението и 165-годишнина от рождението на писателя, революционера и журналиста...
"След като в годините назад народът ни е успявал да съхрани единството си и е преодолявал изкуствените разделения, вярвам, че и днес българите имаме м...
Паметна и свещена за всяко българско сърце е днешната дата и празникът, който ни събира в този септемврийски ден – денят на Съединението на разпокъсан...
Вчера се навършиха 75 години от връщането на Южна Добруджа от Румъния на България. Това, наред със Съединението, е най-бляскавият успех на българската...
България празнува Съединението за 130-и път. На 6 септември 1885 година се случва нещо, което изглежда немислимо. Българите се опълчват на Великите си...
Пловдив. Датата 6 септември 1885 година с право се нарежда сред онези знакови дни в националния ни календар, които винаги ще ни обединяват и вдъхновяв...