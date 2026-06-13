Железният стълб на Съединението! Историята на легендарен генерал
Ген. Сава Муткуров е архитект на едно от най-светлите събития в историята ни
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Ген. Сава Муткуров е архитект на едно от най-светлите събития в историята ни
Той заяви, че е жертва на "политическо поръчково убийство"
Най-опасният член на групировката "Ислямска държава" - нейния говорител Абу Мухамад Ал-Аднани, е бил убит при въздушен удар в сирийския град Алепо, съ...
Столичният спортен комплекс „Академика" IV км ще стартират от четвъртък (21 май) Регионалните полуфинали на Kamenitza Фен Купа 2015 за отборите от Соф...