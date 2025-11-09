Спектакалът Чудесата! Музеят на бъдещето

Наградата „Памет“ за най-иновативен и най-бързо развиващ се през последните 15 години музей у нас получи Природонаучният музей в Пловдив. Неговият директор д-р Огнян Тодоров, който е и председател на Сдружението на музеите у нас, го превърна в истински магнит за младите хора.

Планетариумът и новата морска зала на музея са световни атракции.

Наградата на д-р Тодоров бе връчена от Нейно превъзходителство Закия ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в България. „За 15 г. кампанията „Чудесата на България“ превърна страната ви в предпочитана туристическа дестинация. Продължавайте в същия дух“, пожела Н.Пр. Закия ел Мидауи.

Това превръща България в културен център от особено значение за целия свят. От сърце бих искала да благодаря на всички вас за усилията, които полагате във всички сфери на изкуството, историята и музиката – че сте вдъхновители за всички нас и за вашата страна, заключи Нейно Превъзходителство.

