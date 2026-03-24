Ситово запали искрата на българската памет

В малкото добруджанско село Ситово културата, историята и паметта за миналото се срещнаха в едно вдъхновяващо събитие, което превърна местната общност в живо пространство за диалог между поколенията. Повод за това стана представянето на експозиция от 15 големи фотопана, посветени на едни от най-емблематичните обекти от културно-историческото и природното наследство на България и Дунавския регион. Изложбата "Чудесата на България - в сърцето на Дунав" със своя визуален разказ накара посетителите да се докоснат до богатството от исторически, духовни и природни забележителности, които оформят облика на страната ни и напомнят за дълбоките корени на българската идентичност.

Събитието събра повече от 30 ученици, заедно с учители, общественици, представители на местната власт и културни дейци. Сред официалните гости беше Славка Бозукова, издател и главен редактор на медия "Стандарт", която с вдъхновяващо слово откри изложбата и постави акцент върху значението на историческата памет и самочувствието на българите. Тя призова младите хора да бъдат активни посланици на родния край, като използват силата на социалните мрежи, за да популяризират богатото културно и природно наследство на региона.

В своето обръщение Бозукова подчерта, че България има всички основания за национална гордост – от създаването на глаголицата, през най-древното обработено злато в света, открито по българските земи, до едни от най-старите манастири в Европа, Солницата край Провадия и хилядите минерални извори, които нареждат страната ни сред водещите в света по този показател. Тя обърна внимание и на значими исторически събития, като Тутраканската битка, често сравнявана с мащабни военни сблъсъци като Гетисбърг, подчертавайки героизма и достойнството, които тя символизира.

Особено внимание беше отделено на богатството на самия регион. Сред акцентите бяха природните красоти около Дунав, белите лилии, живописните залези край Тутракан, както и редица археологически и исторически обекти – римски крепости, тракийски светилища и сакрални места. Споменато беше и светилището Баджалията край село Стрелково, свързано с култа към тракийския бог Залмоксис – едно от най-впечатляващите скални светилища на гетите по нашите земи.

Ситово бе представено като своеобразна „мистична врата“ към Добруджа – място, което макар и малко, носи в себе си дълбока история и особена духовна енергия. Районът около Сухата река, част от защитената зона по Натура 2000, бе определен като едно от най-загадъчните кътчета на България – с отвесни скали, каньони и богато биоразнообразие. В близост се намира и резерватът Сребърна – световно признато природно богатство и важен дом за редки видове птици.

В исторически план регионът също впечатлява – с над 30 тракийски могили, останки от антични крепости край селата Гарван и Попина, както и мистичното скално светилище при Острата канара край село Добротица. Археологическите находки – керамични съдове, култови ниши и площадки – свидетелстват за силно развит духовен живот още през първото хилядолетие пр. Хр. Смята се, че това място е било част от голям сакрален комплекс, където древните са търсили връзка с божественото.

В събитието активно участие взеха и представители на местната общност – жители на селата Гарван, Босна и Любен, както и читалищни дейци и ученици от ОУ „Отец Паисий“ в село Добротица. Учителят по история и география Ангелинка Русева представи малко известни, но изключително интересни факти за района, сред които природни и културни забележителности като Дядо Минковата дупка, находищата на див божур, старите чешми и местността Хаскьой – известна като благодатно място още от древността. Тя подчерта и усилията за съхраняване на традициите чрез дейности като лазарските групи, които продължават да се развиват и днес.

Заместник-кметът на общината Женя Маринова-Георгиева също приветства инициативата и акцентира върху ролята на местната власт в подкрепата на младите хора чрез различни културни и образователни инициативи.

Събитието беше обогатено и с емоционални изпълнения – деца изпяха песента „Българско дете“, а прозвуча и стихотворение, посветено на Батак, изпълнено от Ирен Руфиева. Тези моменти допълниха атмосферата на родолюбие и съпричастност към българската история.

Проектът има за цел да насърчи по-широк обществен интерес към културните маршрути и да открои възможностите за устойчиво развитие чрез културен туризъм. В същото време той е част от по-широка инициатива за културна децентрализация – предоставяне на достъп до стойностни културни продукти и събития в по-малките населени места.

Събитието в Ситово показа ясно, че интересът към историята и културното наследство остава жив, когато е поднесен с вдъхновение и когато в него активно участват младите хора. То създаде пространство за среща между минало и настояще, между знание и емоция, и даде силен знак, че бъдещето на културната памет зависи от това доколко успяваме да я споделяме, разказваме и преживяваме заедно.

