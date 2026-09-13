Родопско селце пази най-древната тайна на България
Една скала чака да бъде разбрана
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Една скала чака да бъде разбрана
Селото е златният възел на пътищата към житницата, зареден с духовната сила на траките
Над 30 ученици и десетки гости се включиха в културния диалог за България
Експозицията представя 15 големи фотопана с емблематични обекти от културно-историческото и природното наследство на България и региона
Без ток са повечето балкански села в община Родопи от няколко дни
Намира се в близост до Пловдив
На 30 км. от Пловдив
Намира се в Ситово
Двайсет и пет души от областта са поставени под медицинско наблюдение заради коронавируса
Заради отнесения от бурята покрив, която вилня през нощта срещу 1 май, днес и утре няма да има учебни занятия в основното училище „Стефан Караджа” в...
Автобус, пътуващ по линията София-Силистра, е катастрофирал. Инцидентът е станал рано тази сутрин близо до разклона за село Ситово. Десет души са отк...
Миков в Ситово: Категорично подкрепям Николай Неделчев и провежданата от него политика „Категорично подкрепям Неделчев и това, което той прави от им...
Жителите на родопското село Ситово се оплакват от засилени иманярски набези през последните години, съобщи БНТ. Според тях организирани групи търсят з...
Силистра. Тракторист загина в нощта на Бъдни вечер, след като машината му падна в дере. Инцидентът станал в силистренската община Ситово. 49-годишния...