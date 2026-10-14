Сензационна находка! Некропол от II век

Некропол, датиран от края на II-V в., състоящ се от 135 гробни съоръжения, е открит при спасителни археологически проучвания на Регионалния исторически музей в Стара Загора, предаде БТА.

Открити са гробни съоръжения от няколко типа - обикновени гробни ями с трупоизгаряне, обикновени гробни ями с покритие от тегули (керемиди), обикновени гробни ями, покрити с тухли, обикновени гробни ями, покрити с каменни плочи и обикновени гробни ями без покритие.

Археолозите са установили, че са били практикувани два обреда, като четири от погребенията са с трупоизгаряне, а останалите – с трупополагане. А при проучването на детски гроб, ориентиран с глава на запад, като гробен инвентар са открити една монета и две златни обеци. Монетата е антониниан на император Аврелиан, сечен в Сердика през 274-275 г. Към този период е датирано и гробното съоръжение.

От музея уточняват, че археологическите проучвания са се провели на терен, отреден за изграждане на жилищна сграда. Парцелът попада в югозападната част на Архитектурни резерват Августа Траяна – Верея – Стара Загора, извън крепостните стени на античния град.

В процеса на проучването са били разкрити останки от няколко строителни периода - края на II – IV век, IV-V век, XVII-XVIII в. и края на XIX - ХХ в. В края на 2025 г. общо 17 скелета с удължени черепи бяха открити в Източния некропол на Августа Траяна.