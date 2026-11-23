Колумбиецът Оскар Кортес става все по-трудна цел за ЦСКА. Медиите в Шотландия са категорични, че Рейнджърс иска да го продаде, а не да го дава под наем, каквато опция предлага българският клуб.

След като стана национал на своята страна, цената му се покачи значително и вече е 4,6 млн. паунда, отбелязва „Мач Телеграф“.

В момента Кортес е преотстъпен на аржентинския Уракан, който обаче няма нужните пари да го откупи. Договорът за преотстъпване обаче изтича след месец и от Рейнджърс вече търсят варианти за продажба. Най-сериозни кандидати са три от големите клубове в Бразилия, за които исканата сума за 22-годишния колумбиец не са проблем.