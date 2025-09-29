Боян Минков: Ще направим Белоградчик световно популярен

Ще направим Белоградчик световно популярно място, с което всеки ще се гордее, че е роден тук.“ Това заяви кметът на Белоградчик Боян Минков по време на националната Младежка академия „Чудесата на България“, организирана от медия „Стандарт“ и Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

Кметът подчерта, че мисията на общината е да убеди младите хора, че живеят на изключително място и че имат привилегията да бъдат родени и да градят бъдещето си именно тук.

„Деца, животът е във вашите ръце. Ние ще помогнем с каквото можем“, каза той.

Минков обяви, че в петък градът ще организира тържествено посрещане на волейболиста Венислав Антов, който ще сподели своята история – как едно момче от белоградчишко село, с труд, упоритост и постоянство, е достигнало върховете на световния спорт.

„Всеки от вас има талант и дарба – било в спорта или в друга сфера. Важно е да я откриете и да вярвате в себе си. Белоградчик ви дава предимство – тук има енергия, която помага на хората да вървят напред“, посочи още кметът.

Той акцентира върху ролята на туризма като сектор, който генерира приходи и създава работни места, и призова младежите да се включват активно в изграждането на туристическия облик на града и да останат да живеят и работят в Белоградчик.

