Септември си отива с дъжд, а октомври идва с…

С отвратително време започва новата седмица и завършва септември.

Месецът започна с жега, а си отива с дъжд и студен вятър.

Така че, сменяйте гардероба. Циганско лято не се задава.

Както си отива месеца, така ще започне и новият. Само на 1-ви ще видим слънцето, а от четвъртък започва силен дъжд с още по-ниски температури.

Нещо повече - Метео Болканс предупреждава за наводнения и свлачища.

Ето и прогнозата за понеделник:

През следващото денонощие над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество.

През нощта североизточния вятър ще отслабне, на много места и ще стихне. Утре отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°.

Максималните температури - между 15° и 20°, за София – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com