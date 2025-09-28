Септември си отива с дъжд, а октомври идва с…

С отвратително време започва новата седмица и завършва септември.
Месецът започна с жега, а си отива с дъжд и студен вятър.
Така че, сменяйте гардероба. Циганско лято не се задава.
Както си отива месеца, така ще започне и новият. Само на 1-ви ще видим слънцето, а от четвъртък започва силен дъжд с още по-ниски температури.
Нещо повече - Метео Болканс предупреждава за наводнения и свлачища.
Ето и прогнозата за понеделник:
През следващото денонощие над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество.
През нощта североизточния вятър ще отслабне, на много места и ще стихне. Утре отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад.
Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°.
Максималните температури - между 15° и 20°, за София – около 15°.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.
