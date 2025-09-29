Свещеноиконом Александров: Църквата ни съхрани!

„Много държави са изчезнали през вековете. Но благодарение на нашата църква народът ни се съхрани“. Това каза на дискусия с ученици и учители в Белоградчик свещеноиконом Рафаел Александров.

Събитието е част от проекта между МОН и Сдружение „Общество културно наследство“.

Свещеноиконом Александров припомни ролята на метосите в най-големите манастири, в които са били изпращани подготвени монаси. И каза, че думата „таксидиот“ означава човек на вярата, който събира дарения. „Благодарение на такива хора е подготвено революционното движение у нас“, допълни той и даде пример с дейността на Васил Левски.

В заключение г-н Александров изрази надежда в околността да бъде изграден нов храм. И призова учениците да посветят националните светини на България, между които безспорно е Рилският манастир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com