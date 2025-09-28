Тръгва един от най-престижните влакове в Европа. Ще минава из България

Носталгичният влак „Ориент Експрес“ ще бъде в Турция за втори път на 1 октомври. Това съобщи турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралолу, пише ТРТ.

Eдин от най-престижните влакове в Европа, Венеция Симплон Ориент Експрес (Venice Simplon Orient Express) извърши първото си пътуване тази година, влизайки в Турция на 4 юни и заминавайки на 6 юни.

Уралолу припомни, че влакът, който ще тръгне от Париж, столицата на Франция, ще достигне Турция през Германия, Австрия, Унгария, Румъния и България.

Влакът, който ще влезе в Турция в 08:00 часа на 1 октомври, ще тръгне от Бакъркьой в 14:05 часа на 3 октомври и ще достигне Турция в 08:00 часа на 3 октомври, каза той.

Влакът се състои от общо 16 вагона.

Носталгичното пътуване с влак между Париж и Истанбул се посреща с голям интерес от страна на любителите на пътуванията. Пътниците, пристигащи в Истанбул с влак, се връщат със самолет. Нова група пътници се присъединява към услугата Истанбул-Париж, каза още Уралолу.

